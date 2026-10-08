Paramount Pictures zekranizuje Cyberpunk 2077 — The Verge
Paramount Pictures przygotowuje film fabularny na podstawie franczyzy science fiction Cyberpunk 2077 od CD Projekt Red. The Verge informuje o tym, powołując się na Deadline. Data premiery filmu nie została jeszcze ogłoszona.
Producent filmu
Według Deadline producentem projektu będzie Lorenzo di Bonaventura, znany z produkcji filmów z serii „Transformers”.
Rozwój franczyzy
Cyberpunk 2077 ukazał się w 2020 roku. Pomimo problematycznej premiery gra odniosła sukces dla CD Projekt Red: firma niedawno poinformowała, że jej sprzedaż przekroczyła 40 milionów egzemplarzy.
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Franczyza ma już animowaną adaptację Netflixa, której drugi sezon zadebiutuje później w tym miesiącu. CD Projekt Red tworzy także kontynuację, którą studio nazywa Cyberpunk 2. Według niedawnego komunikatu firmy nad grą pracują 184 osoby.
Informacja o filmie pojawiła się po zakończeniu megafuzji Paramount i Warner Bros. Discovery o nazwie Skydance. Paramount pracuje również nad filmem na podstawie Call of Duty, zaplanowanym na 2028 rok, oraz nad filmem Street Fighter, którego premiera ma odbyć się 16 października.