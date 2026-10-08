Paramount Pictures экранизирует Cyberpunk 2077 — The Verge

Paramount Pictures готовит игровой фильм по мотивам научно-фантастической франшизы Cyberpunk 2077 от CD Projekt Red. Об этом со ссылкой на Deadline сообщает The Verge. Дату премьеры картины пока не объявляли.

Продюсер фильма

По данным Deadline, продюсером проекта станет Лоренцо ди Бонавентура, известный продюсированием фильмов серии «Трансформеры».

Развитие франшизы

Cyberpunk 2077 вышла в 2020 году. Несмотря на проблемный запуск, игра стала успешной для CD Projekt Red: компания недавно сообщила, что её продажи превысили 40 миллионов копий.

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У франшизы уже есть аниме-адаптация Netflix, второй сезон которой дебютирует позже в этом месяце. CD Projekt Red также разрабатывает продолжение, которое студия называет Cyberpunk 2. Согласно недавнему сообщению компании, над игрой работают 184 человека.

Новость о фильме появилась после завершения мегаслияния Paramount и Warner Bros. Discovery под названием Skydance. Paramount также работает над фильмом по Call of Duty, запланированным на 2028 год, и картиной Street Fighter, премьера которой должна состояться 16 октября.

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