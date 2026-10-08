Внукам Элвиса Пресли исполнилось 18 лет: бабушка показала редкое фото

Близнецы Харпер и Финли Локвуд, младшие внуки легендарного американского певца Элвиса Пресли, отпраздновали 18-летие.

По этому случаю их бабушка Присцилла Пресли опубликовала в Instagram редкое совместное фото девушек и кратко поздравила их с совершеннолетием.

Публикация вызвала активное обсуждение среди поклонников. Пользователи соцсетей сравнивали внешность сестер с их знаменитыми родственниками.

Некоторые поклонники считают, что Финли больше похожа на молодого Элвиса, тогда как в Харпер замечают черты её матери Лизы Мари Пресли и бабушки Присциллы.

Напомним, старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша, которая с 2025 года живет в США, переехала в новую квартиру вместе с мужем Эденом Пассарелли.

В семье певицы Оли Поляковой произошла новая беда. После ДТП, в котором получила травму её старшая дочь Мария, и попадания российского «шахида» в поезд, на котором артистка ехала с младшей дочерью Алисой, семья потеряла домашнюю любимицу — собачку породы шпиц по имени Мими.

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