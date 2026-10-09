Сразу две украинки вошли в число 100 лучших диджеев мира

Украинские диджеи продолжают завоевывать признание на международной арене. Korolova и Miss Monique вошли в рейтинг 100 лучших диджеев мира. В список также попал украинский музыкальный дуэт.

Korolova

Ольга Королева, известная под псевдонимом Korolova, заняла 36-е место в рейтинге лучших диджеев мира. Уроженка Чернигова также известна как музыкальный продюсер.

Korolova отреагировала на 36-е место в рейтинге в соцсетях и поделилась своими эмоциями. По словам диджейки, она не ожидала такой оценки. Продюсер поднялась в рейтинге, по сравнению с прошлым годом, на 14 позиций.

«Я заняла 36-е место во всемирном рейтинге диджеев от авторитетного издания DJ Mag. Хотя нет — это мы с вами заняли, каждый, кто меня поддерживал и дарил свою любовь, без вас всего этого просто не было бы, я сейчас такая счастливая и не могу сдержать слёз. До сих пор не могу поверить, что среди сотен тысяч диджеев в мире мы с вами заняли 36-е место. Я всех вас очень люблю и несказанно благодарна», — писала диджейка.

Ольга Королева выступает за рубежом, а также даёт концерты в Украине. В этом году она принимала участие в популярных музыкальных мероприятиях, её сеты можно было услышать на таких фестивалях, как Tomorrowland, Ultra Music Festival, EDC и Zamna.

Miss Monique

Miss Monique, настоящее имя которой Олеся Аркуша, заняла 61-е место. Рейтинг DJ Mag отметил совместный трек и выступление украинки с известным певцом Робби Уильямсом «Beauty In Us», а также песню «Hot Sauce», которая пользовалась успехом в чартах.

В этом году диджейка провела 17-недельную резиденцию в испанском клубе Hï Ibiza, а также выступала на Tomorrowland, где представила собственное шоу.

Artbat

Кроме того, в рейтинг вошел украинский дуэт Artbat, занявший 70-е место. В этом году дуэт выступал на Ultra Miami, Tomorrowland, Lollapalooza Berlin и Cercle Festival. Выступали в Дубае, Малайзии и Варшаве. Также украинцы выпустили совместные треки с Армином ван Бюреном, Бенни Бенасси и Дэвидом Геттой.

Об этом сообщается со ссылкой на рейтинг DJ Mag.

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