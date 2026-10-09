Алексей Суханов рассказал о своей личной мечте стать отцом

Украинский телеведущий Алексей Суханов признался, что до сих пор мечтает стать отцом и серьёзно рассматривает возможность усыновления ребёнка. Он назвал эту тему очень личной и пояснил, что такое решение зависит не только от него. При этом шоумен не стал рассказывать о своей нынешней личной жизни.

Алексей Суханов откровенно рассказал о своём отношении к отцовству и желании усыновить ребёнка. Об этом телеведущий сказал в беседе для YouTube-проекта Okay Eva. За плечами Суханова — брак с психологом Ольгой, который продлился более десяти лет. За это время у пары не появилось детей. Однако телеведущий не считает, что в жизни всё должно происходить по определённому плану. Он убеждён, что для важных событий наступает своё время.

Несмотря на то, что у него нет биологических детей, Суханов не отказался от мечты о родительстве. Он не только думал об усыновлении, но и рассматривает его как реальный план на будущее. В то же время ведущий подчеркивает: такое решение нельзя принимать в одиночку. Оно должно быть совместным, ведь в отношениях важно учитывать мнение обоих партнеров. «Я не только задумывался, я рассматриваю это как план, но ведь все зависит не только от меня. Я имею в виду, что в отношениях всегда должно быть уважение и должно учитываться мнение обоих. Поэтому я не теряю надежды. Для меня это очень острая тема. И, если честно, она для меня крайне личная», — поделился Суханов.

Телеведущий не стал вдаваться в подробности того, как именно представляет себе своё будущее отцовство. Он лишь дал понять, что эта возможность по-прежнему важна для него и он не отказывается от своей мечты.

Почему Суханов не говорит о личной жизни

Во время беседы шоумен также отказался комментировать свои нынешние романтические отношения. Он объяснил это принципиальной позицией: личная жизнь не должна становиться темой для публичного обсуждения. По мнению Суханова, в отношениях должны быть только двое людей, а посторонние не должны вмешиваться в то, что происходит между ними. Именно поэтому он не хочет делиться подробностями своей личной жизни с журналистами или аудиторией. «Я вообще сторонник того, что в отношениях должны присутствовать только двое. Я не люблю выставлять личную жизнь напоказ, потому что это же личная жизнь. Я не считаю это предметом для разговора», — подчеркнул телеведущий.

Итак, Суханов открыто говорит о своём желании стать отцом, но подробности личных отношений предпочитает оставлять вне поля зрения публики. Возможность усыновления он по-прежнему рассматривает, хотя окончательное решение будет зависеть не только от него.

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