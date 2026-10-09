Олексій Суханов розповів про особисту мрію стати батьком

Український телеведучий Олексій Суханов зізнався, що досі мріє стати батьком і серйозно розглядає можливість усиновлення дитини. Він назвав цю тему дуже особистою та пояснив, що таке рішення залежить не лише від нього. Водночас шоумен не став розповідати про своє нинішнє особисте життя.

Олексій Суханов відверто розповів про своє ставлення до батьківства та бажання усиновити дитину. Про це телеведучий сказав у розмові для YouTube-проєкту Okay Eva. За плечима Суханова — шлюб із психологинею Ольгою, який тривав понад десять років. За цей час пара не стала батьками. Однак телеведучий не вважає, що в житті все має відбуватися за певним планом. Він переконаний, що для важливих подій настає свій час.

Попри те, що в нього немає біологічних дітей, Суханов не відмовився від мрії про батьківство. Він не лише думав про усиновлення, а й розглядає його як реальний план на майбутнє. Водночас ведучий наголошує: таке рішення не можна ухвалювати самостійно. Воно має бути спільним, адже у стосунках важливо враховувати думку обох партнерів. «Я не тільки замислювався, я тримаю це як план, але ж усе залежить не тільки від мене. Я маю на увазі, що у взаєминах завжди має бути повага і врахована думка двох. Тому я не полишаю надії. Для мене це дуже гостра тема. І, якщо чесно, вона для мене вкрай особиста», — поділився Суханов.

Телеведучий не став вдаватися в подробиці того, як саме уявляє своє майбутнє батьківство. Він лише дав зрозуміти, що ця можливість залишається для нього важливою і він не відмовляється від своєї мрії.

Чому Суханов не говорить про особисте життя

Під час розмови шоумен також відмовився коментувати свої нинішні романтичні стосунки. Він пояснив це принциповою позицією: особисте життя не повинно ставати темою для публічного обговорення. На думку Суханова, у стосунках мають бути лише двоє людей, а сторонні не повинні втручатися в те, що відбувається між ними. Саме тому він не хоче ділитися подробицями свого приватного життя з журналістами чи аудиторією. «Я взагалі прихильник того, що у взаєминах мають бути присутні тільки двоє. Я не люблю виставляти особисте життя на вітрину, тому що це ж особисте життя. Я не вважаю це предметом для розмови», — підкреслив телеведучий.

Отже, Суханов відкрито говорить про своє бажання стати батьком, але подробиці особистих стосунків воліє залишати поза увагою публіки. Можливість усиновлення він і далі розглядає, хоча остаточне рішення залежатиме не лише від нього.

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