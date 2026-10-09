Карина Рябцева, участница «МастерШеф-17», рассказала, что уже два месяца не получает ответов от Вячеслава Чернявского. После этого зрители начали беспокоиться за мужчину, который вернулся в ряды ВСУ. Другая участница шоу, Валерия Смишко, заверила, что с ним всё в порядке, и пояснила, что поддерживает связь с его родными.

Участница кулинарного шоу «МастерШеф-17» Карина Рябцева рассказала, что уже два месяца не может получить ответа от своего коллеги Вячеслава Чернявского. Об этом она написала в Instagram и показала их переписку. Её сообщения остались без ответа. По словам Карины, подписчики постоянно спрашивают её о Вячеславе. Люди хотят знать, как он и всё ли с ним в порядке. Однако Рябцева призналась, что не имеет новостей, которыми могла бы поделиться. «Уже два месяца наша переписка выглядит так, будто это мой монолог с самой собой», — написала участница шоу.

Её пост привлек внимание зрителей, которые начали волноваться за Чернявского. Ведь после участия в проекте он вернулся на службу в Вооружённые силы Украины, поэтому длительное отсутствие ответов вызвало вопросы.

Что говорят коллеги Чернявского

На фоне обсуждения в Threads появился пост зрительницы, выразившей обеспокоенность ситуацией с Вячеславом. На него ответила ещё одна участница «МастерШеф-17» — Валерия Смишко. Она кратко заверила, что с военным всё в порядке. «С ним всё хорошо», — написала Валерия.

Пользователи начали выяснять, откуда у неё такая информация. В ответ Смишко объяснила, что общается с родными Вячеслава и узнает новости от них. В то же время Валерия не смогла объяснить, почему Карина Рябцева уже два месяца не получает ответов на свои сообщения.

Что известно о ситуации сейчас

На данный момент известно, что Карина Рябцева не получает ответов от Чернявского в своей переписке, а Валерия Смишко утверждает, что с ним всё в порядке. По её словам, она поддерживает связь с семьёй военного. Однако эти сообщения не дают полной картины ситуации. Рябцева не рассказывала, почему Вячеслав перестал отвечать, а Смишко не уточнила, когда в последний раз получала новости о нем от родных.

Важно также различать отсутствие ответа на личные сообщения и официальное подтверждение исчезновения без вести. Само по себе молчание в переписке не означает, что человек пропал. Поэтому пока коллеги по «МастерШеф» сообщают разные подробности о том, как они получают информацию о Вячеславе. Карина говорит о длительном отсутствии ответов, а Валерия уверяет, что с военным всё в порядке, ссылаясь на общение с его родными. Об этом рассказала его коллега по «МастерШефу» Карина Рябцева в Instagram.

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