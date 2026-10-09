Видео: Селин Дион упала на сцене в Париже

В Париже произошёл неприятный инцидент с участием Селин Дион — певица упала на сцене. Видео с моментом падения распространилось в сети.

Неприятный инцидент произошел на концерте артистки в Париже 7 октября во время исполнения песни «Dans un autre monde». Тогда, вероятно, брюки Селин зацепились за каблуки, из-за чего она потеряла равновесие. Однако 58-летняя звезда не растерялась и продолжила своё выступление после падения. Соответствующее видео уже появилось в сети.

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