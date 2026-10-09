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Відео: Селін Діон впала на сцені в Парижі

UA NEWS 09 Жовтня 2026 11:55
Відео: Селін Діон впала на сцені в Парижі
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У Парижі стався неприємний інцидент за участю Селін Діон — співачка впала на сцені. Відео з моментом падіння поширили в мережі.

 

Неприємний інцидент стався на концерті артистки в Парижі 7 жовтня під час виконання пісні «Dans un autre monde». Тоді, ймовірно, штани Селін зачепилися за підбори, через що вона втратила рівновагу. Однак 58-річна зірка не розгубилася та продовжила свій виступ після падіння. Відповідне відео вже з'явилося в мережі. 

 

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