Рукопись Войнича, возможно, неправильно интерпретировали на протяжении более 100 лет

Знаменитая рукопись Войнича, которую до сих пор не удалось расшифровать, могла быть собрана из отдельных листов в неправильном порядке. Это могло затруднить исследование загадочного текста, над которым ученые работают уже более ста лет.

Исследователи Колин Лейфилд и Лиза Фагин Дэвис проанализировали структуру рукописи с помощью статистических методов и сравнили её с другими средневековыми документами.

Рукопись содержит изображения неизвестных растений, астрологические символы, необычные фигуры и текст на неизвестном языке. Радиоуглецевый анализ показывает, что пергамент был изготовлен из шкур животных, погибших в период между 1404 и 1438 годами.

По мнению исследователей, изначально документ мог состоять из отдельных двойных листов, которые впоследствии собрали в иной последовательности. На это указывают несоответствия в расположении иллюстраций, части которых должны были бы продолжаться на соседних страницах.

Также ученые не исключают, что над рукописью работали несколько человек, а сама она могла быть сборником знаний, передававшимся из поколения в поколение. Среди возможных версий — записи о растениях, народной медицине и женском здоровье.

В то же время новые результаты не означают, что рукопись удалось расшифровать. Её истинное назначение и значение текста остаются загадкой.

Источник: IFLScience

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