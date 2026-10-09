Рукопис Войнича могли читати неправильно понад 100 років

0:00 / 0:00

Знаменитий рукопис Войнича, який досі не вдалося розшифрувати, могли зібрати з окремих аркушів у неправильному порядку. Це могло ускладнити дослідження загадкового тексту, над яким науковці працюють уже понад сто років.

Дослідники Колін Лейфілд і Ліза Фаґін Девіс проаналізували структуру рукопису за допомогою статистичних методів і порівняли його з іншими середньовічними документами.

Рукопис містить зображення невідомих рослин, астрологічні символи, незвичайні фігури та текст невідомою мовою. Радіовуглецевий аналіз свідчить, що пергамент виготовили зі шкур тварин, які загинули в період між 1404 і 1438 роками.

На думку дослідників, спочатку документ міг складатися з окремих подвійних аркушів, які згодом зібрали в іншій послідовності. На це вказують невідповідності в розташуванні ілюстрацій, частини яких мали б продовжуватися на сусідніх сторінках.

Також науковці не виключають, що над рукописом працювали кілька людей, а сам він міг бути збіркою знань, яку передавали між поколіннями. Серед можливих версій — записи про рослини, народну медицину та жіноче здоров’я.

Водночас нові результати не означають, що рукопис вдалося розшифрувати. Його справжнє призначення та значення тексту залишаються загадкою.

Джерело: IFLScience

Раніше археологи виявили нові артефакти X–XV століть на Полтавщині.

На Голосківському кладовищі у Львові ексгумували останки 89 військових.

Читай нас у