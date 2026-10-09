Пол Маккартни вдохновил художников помочь детям в Украине и других странах

Более 60 художников создали работы для благотворительного аукциона в Лондоне, вдохновившись строкой из песни Пола Маккартни. Вырученные средства будут направлены на помощь детям, пострадавшим от войны в Украине, Судане и секторе Газа.

Художники использовали для своих работ строку из песни «Band on the Run», выпущенной группой Wings в 1973 году. Среди участников проекта — Дженив Фиггис, Альваро Баррингтон, Джошуа Донкор и другие художники.

Работы будут представлены в рамках ежегодной выставки-аукциона «Звук и изображение», организованной благотворительной организацией War Child UK и художественной инициативой AOAP Projects. Выставка пройдет в лондонской галерее Iconic Images Gallery с 6 по 8 ноября, а онлайн-аукцион будет проходить с 27 октября по 12 ноября.

War Child уже более 30 лет помогает детям, пострадавшим от вооруженных конфликтов. Организация обеспечивает их едой, безопасным убежищем, образованием и психологической поддержкой. В 2025 году помощь в Украине получили почти 95 тысяч человек.

Пол Маккартни поддерживает организацию ещё с 1995 года, когда присоединился к записи благотворительного кавера на песню The Beatles «Come Together» в помощь детям, пострадавшим от войны в Боснии.

Источник: The Art Newspaper

Ранее археологи обнаружили новые артефакты X–XV веков на Полтавщине.

На Голосковском кладбище во Львове эксгумировали останки 89 военнослужащих.