В Древнем Египте слуг могли убивать после смерти правителей

Учёные обнаружили следы потенциально смертельных травм на черепах людей, похороненных примерно 5000 лет назад возле гробниц древнеегипетских правителей. Это может свидетельствовать о ритуальных убийствах слуг после смерти их владык.

Останки были найдены ещё в 1920-х годах в погребальных комплексах Абидоса в Египте. Тогда археологи предполагали, что людей могли приносить в жертву, однако подтвердить эту версию не удавалось.

Современное судебно-медицинское исследование выявило следы травм на сохранившихся черепах. Из 46 исследованных экземпляров у 18 обнаружили потенциально смертельные повреждения. Преимущественно это линейные переломы, которые могли возникнуть в результате сильных ударов широким плоским предметом.

Исследовательница Розалин Кэмпбелл из Университета Пердью отметила, что такие травмы могли привести к потере сознания, внутреннему кровотечению и смерти. В то же время учёные не утверждают, что все похороненные возле гробниц люди стали жертвами ритуальных убийств: некоторые могли умереть естественной смертью или в результате способов убийства, не оставляющих следов на костях.

По одной из версий, слуг могли убивать, чтобы они продолжали служить правителям в загробном мире. Такие жертвоприношения также могли демонстрировать абсолютную власть монарха. Некоторые люди могли соглашаться на смерть добровольно, других могли принуждать.

Преподавательница египетской археологии Кэтрин Слингер, которая не участвовала в исследовании, подчеркнула, что новые криминалистические доказательства помогают объяснить, как именно могли убивать слуг. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Frontiers in Environmental Archaeology.

Источник: CNN

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