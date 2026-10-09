У Стародавньому Єгипті могли вбивати слуг після смерті правителів

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Науковці виявили ознаки потенційно смертельних травм на черепах людей, похованих приблизно 5000 років тому біля гробниць давньоєгипетських правителів. Це може свідчити про ритуальні вбивства слуг після смерті їхніх володарів.

Рештки знайшли ще у 1920-х роках у поховальних комплексах Абідоса в Єгипті. Тоді археологи припускали, що людей могли приносити в жертву, однак підтвердити цю версію не вдавалося.

Сучасне судово-медичне дослідження виявило сліди травм на збережених черепах. Із 46 досліджених екземплярів у 18 знайшли потенційно смертельні пошкодження. Переважно це лінійні переломи, які могли виникнути внаслідок сильних ударів широким плоским предметом.

Дослідниця Розалін Кемпбелл з Університету Пердью зазначила, що такі травми могли спричинити втрату свідомості, внутрішню кровотечу та смерть. Водночас науковці не стверджують, що всі поховані біля гробниць люди стали жертвами ритуальних убивств: деякі могли померти природною смертю або внаслідок способів убивства, які не залишають слідів на кістках.

За однією з версій, слуг могли вбивати, щоб вони продовжували служити правителям у потойбічному світі. Такі жертвоприношення також могли демонструвати абсолютну владу монарха. Деякі люди могли погоджуватися на смерть добровільно, інших могли примушувати.

Викладачка єгипетської археології Кетрін Слінгер, яка не брала участі в дослідженні, наголосила, що нові криміналістичні докази допомагають пояснити, як саме могли вбивати слуг. Результати дослідження опублікували в науковому журналі Frontiers in Environmental Archaeology.

Джерело: CNN

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