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У Софійському соборі Національного заповідника «Софія Київська» у понеділок, 23 листопада, представили результати реставрації, проведеної за грантової підтримки ЮНЕСКО, у межах якої вперше за пів століття розкрили прихований монументальний живопис.

Як повідомила генеральна директорка заповідника Неля Куковальська, реставратори-монументалісти відкрили три сюжети — «Жони-мироносиці біля Гробу Господнього», «Апостоли Петро та Йоан біля Гробу Господнього» та «Воскресіння Господнє».

Крім того, відвідувачам показали розкриту частину присвятного напису часів Могилянського відродження Софії Київської, де згадується 1011 рік як дата заснування собору. Перший заступник міністра культури Іван Вербицький зазначив, що системна й послідовна робота заповідника приносить відчутні результати та привітав команду із завершенням відновлення раніше закритих фрагментів розписів.

Джерело: Укрінформ.

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