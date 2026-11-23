В Софийском соборе Национального заповедника «София Киевская» в понедельник, 23 ноября, были представлены результаты реставрации, проведенной при грантовой поддержке ЮНЕСКО, в рамках которой впервые за полвека были обнажены скрытые монументальные росписи.

Как сообщила генеральный директор заповедника Неля Куковальская, реставраторы-монументалисты открыли три сюжета — «Жены-мироносицы у Гроба Господня», «Апостолы Петр и Иоанн у Гроба Господня» и «Воскресение Господне».

Кроме того, посетителям показали обнаженную часть посвятительной надписи времен Могилянского возрождения Софии Киевской, где 1011 год упоминается как дата основания собора. Первый заместитель министра культуры Иван Вербицкий отметил, что системная и последовательная работа заповедника приносит ощутимые результаты, и поздравил команду с завершением реставрации ранее закрытых фрагментов росписей.

Источник: Укринформ.

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