W poniedziałek, 23 listopada, w katedrze św. Zofii w Narodowym Rezerwacie „Św. Zofia Kijowska” zaprezentowano wyniki renowacji przeprowadzonej dzięki dotacji UNESCO, w ramach której po raz pierwszy od pół wieku odsłonięto ukryte monumentalne malowidła.

Jak poinformowała dyrektor generalna rezerwatu Nelya Kukowalska, konserwatorzy zajmujący się malarstwem monumentalnym odkryli trzy sceny — „Kobiety niosące mirrę przy Grobie Pańskim”, „Apostołowie Piotr i Jan przy Grobie Pańskim” oraz „Zmartwychwstanie Pańskie”.

Ponadto zwiedzającym pokazano odsłoniętą część inskrypcji dedykacyjnej z czasów odrodzenia mogiliańskiego katedry św. Zofii w Kijowie, w której jako datę założenia katedry podano rok 1011. Pierwszy zastępca ministra kultury Iwan Werbycki zaznaczył, że systematyczna i konsekwentna praca rezerwatu przynosi wymierne rezultaty, i pogratulował zespołowi zakończenia renowacji wcześniej zamkniętych fragmentów malowideł.

Źródło: Ukrinform.

W Narodowym Rezerwacie „Sofia Kijowska” poinformowano o rzadkim znalezisku archeologicznym — ceramicznej pisance z XII wieku. Jest ona przechowywana w magazynie zbiorów rezerwatu. Jest to tak zwana „pisanka-grzechotka”.

23 czerwca w Narodowym Rezerwacie „Sofia Kijowska” zainstalowano 28 czujników sejsmicznych przy wsparciu UNESCO. Urządzenia będą rejestrować wibracje spowodowane wybuchami, przelotami rakiet i dronów, a także innymi czynnikami, które mogą wpływać na stan zabytkowej budowli.

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