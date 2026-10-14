Документальный фильм Spectacle: Michael Jackson at the Super Bowl, посвященный выступлению певца Майкла Джексона во время перерыва Super Bowl XXVII в США, выйдет на Hulu и ESPN в феврале 2027 года. Об этом сообщает Rolling Stone. Точная дата премьеры пока не объявлена.

Архивные кадры подготовки

Лента расскажет о создании и наследии выступления 1993 года на стадионе Rose Bowl в Пасадене, штат Калифорния. В фильм войдут ранее не публиковавшиеся кадры подготовки Джексона и его команды. Авторы также рассмотрят, как этот номер установил новый стандарт масштабных поп-шоу во время перерыва Super Bowl.

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Программа выступления

Шоу началось с голосового вступления актера Джеймса Эрла Джонса, после чего Джексон появился на сцене через люк. Певец почти две минуты молча стоял перед аудиторией, которая приветствовала его аплодисментами.

В программе прозвучали песни Billie Jean, Black or White и We Are the World. Во время исполнения We Are the World и финальной композиции Heal the World к нему присоединился хор из 3 000 детей из региона Лос-Анджелеса. Режиссером фильма стал Бао Нгуен, который также снял документальную ленту 2024 года The Greatest Night in Pop о создании We Are the World.

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