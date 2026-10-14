Тейлор Свифт приблизилась к рекорду The Beatles в главном музыкальном чарте

Американская певица Тейлор Свифт достигла нового рекорда в музыкальном рейтинге Billboard 200. Её альбомы в совокупности провели 100 недель на первом месте чарта. Ранее такого показателя удалось достичь только британской группе The Beatles.

Свифт стала второй исполнительницей в истории рейтинга, чьи альбомы в общей сложности удерживали лидерство в течение не менее 100 недель. Billboard 200 ведет отсчет с марта 1956 года, когда чарт начали публиковать еженедельно.

Рекордсменом остается британская группа The Beatles, альбомы которой возглавляли рейтинг в течение 132 недель. Последний раз музыканты занимали первую строчку в феврале 2001 года со сборником лучших хитов «1». Третье место по этому показателю принадлежит Элвису Пресли — 67 недель.

Достичь отметки в 100 недель Свифт помог альбом «The Life of a Showgirl», который вновь возглавил Billboard 200. Всего пластинка провела на первом месте 14 недель с перерывами.

На прошлой неделе альбом поднялся с 21-й строчки на первую после выхода расширенного переиздания 25 сентября. В него вошли четыре ранее неопубликованные композиции, в частности «Patient Zero», которая также возглавила песенный чарт Billboard Hot 100.

Всего за карьеру Тейлор Свифт 15 её альбомов возглавляли Billboard 200. Дольше всех на первом месте продержался альбом «The Tortured Poets Department» 2024 года — 17 недель. Альбомы «Fearless» (2008) и «1989» (2014) удерживали первую строчку по 11 недель каждый, а «folklore» (2020) — восемь.

Благодаря последнему возвращению «The Life of a Showgirl» на вершину рейтинга общее количество недель лидерства Свифт достигло 100.

Источник: Billboard

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