Актёры Бен Аффлек и Мэтт Деймон создали фонд для независимого кино

Команда нового подразделения будет искать перспективных кинематографистов и помогать создавать фильмы для показа в кинотеатрах. Для финансирования таких проектов компания также учредила отдельный фонд.

Актёры Бен Аффлек и Мэтт Деймон объявили о создании Artists Equity Independent Pictures (AEIP) — нового подразделения своей кинокомпании Artists Equity. Оно будет специализироваться на производстве независимых фильмов и поддержке начинающих режиссёров.

Руководить работой Artists Equity Independent Pictures будет Дженнифер Вестин, старший вице-президент по творческим вопросам и производству. Она будет отвечать за повседневную работу над фильмами под руководством Эми Бер, президента Artists Equity по вопросам кино и телевидения.

Аффлек и Деймон, занимающие должности генерального директора и директора по контенту Artists Equity соответственно, объяснили, что решили поддержать независимое кино, поскольку именно оно сыграло важную роль в начале их карьеры.

«Мы во многом обязаны своей карьерой независимому кино, поэтому хорошо понимаем, какую огромную роль оно играет в открытии и развитии талантов», — отметили актеры.

По их словам, новое подразделение позволит не только поддерживать молодых режиссёров, но и расширить тематику фильмов компании.

«Artists Equity Independent Pictures — это наш способ поддержать новые перспективные таланты, расширить круг историй, которые мы рассказываем, и удовлетворить спрос зрителей, которые всё больше интересуются качественным независимым кино», — добавили Аффлек и Дэймон.

Одним из первых проектов AEIP станет семейная драма «A Woman in the Sun». Это режиссёрский дебют Джулии Кокс. Главные роли в новом фильме исполнят Рене Зеллвегер, Сисси Спейсек и Миа Триплтон.

Также подразделение будет работать над фильмом «Вниз по течению» (Downriver), режиссером которого станет Сэм Джонс, а сценаристом — писатель Карл Гиасен.

В то же время Artists Equity продолжает работать и над более масштабными кинопроектами, которые не входят в программу независимого кино.

В частности, 9 октября на Netflix вышел триллер «Животные» (Animals), режиссером и исполнителем главной роли в котором стал Бен Аффлек. Он также участвовал в написании сценария вместе с Коннором О. МакИнтайром и Билли Рэем. В фильме снялись Стивен Йен, Кэрри Вашингтон и Джиллиан Андерсон.

Еще одним будущим релизом компании станет «Free Byrd» с Дуэйном Джонсоном в главной роли. Актёр сыграет каскадера-мотоциклиста из Лас-Вегаса, который скрывает диагноз деменции и готовится совершить последний в своей карьере прыжок.

Компания Artists Equity была основана в 2022 году Беном Аффлеком, Мэттом Деймоном и Джерри Кардинале из инвестиционной компании RedBird Capital.

Первым проектом студии стала спортивная драма «Air: Великий прыжок» (Air), вышедшая в 2023 году. Её режиссёром выступил Аффлек, который также сыграл одну из главных ролей вместе с Деймоном, Джейсоном Бейтманом и Виолой Дэвис.

С тех пор компания присоединилась к созданию ряда других фильмов, среди которых «Мелкие дела», «Аудитор 2», «Подстрекатели» и «Неудержимый».