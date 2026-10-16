В Иерусалиме обнаружили древнюю дорогу, по которой Иисус, возможно, шёл на Голгофу — Daily Mail

Археологи в ходе раскопок на территории Храма Гроба Господня в Иерусалиме обнаружили участок древней дороги, по которой, согласно одной из версий, около 2000 лет назад мог пройти Иисус Христос по пути к месту распятия — Голгофы.

Храм Гроба Господня был построен по инициативе римского императора Константина и освящён в 335 году н. э., то есть через 300 лет после смерти Иисуса, который, как считается, умер примерно в 33 году н. э. Согласно христианскому вероучению, эта церковь стоит на месте, где был распят, похоронен, а затем воскрес Иисус Христос.

Археологи из Италии в ходе раскопок обнаружили на территории Храма Гроба Господня участок широкой дороги, вымощенной камнем, который датируется I веком нашей эры. Сохранившийся участок дороги имеет размеры примерно 3 на 3,6 метра. Предполагается, что эта дорога вела вверх, в юго-западном направлении, а именно к Голгофе, месту распятия Иисуса.

Дорога датируется периодом, предшествовавшим масштабной перестройке Иерусалима римским императором Адрианом во II веке. Это дает основания предположить, что дорога существовала и использовалась еще при жизни Иисуса.

Исследователи также рассматривают версию, согласно которой дорога могла служить для транспортировки строительных материалов, но её конструкция свидетельствует о том, что гружёным повозкам было бы сложно по ней ехать.

Франческа Романа Стасолла из Римского университета «Сапиенца», руководительница раскопок, говорит, что пока это лишь гипотеза, но есть вероятность того, что эта дорога вела к Голгофе, то есть к месту публичных казней в Иерусалиме, находившемся под властью римлян. Согласно Библии, Иисус был распят на Голгофе.

В Древнем Риме казни были публичными зрелищами, поэтому к месту их проведения должна была вести дорога, способная вместить много людей.

Хотя в древних источниках упоминаются массовые распятия в окрестностях Иерусалима, археологам пока не удалось точно установить, где именно находилось место для публичных казней.

Источник: Daily Mail

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