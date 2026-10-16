Видео: Ректор Киевской консерватории спел на концерте Ирины Билык

Ректор Национальной музыкальной академии Украины Максим Тимошенко показал видео с концерта Ирины Билык, во время которого он спел вместе с артисткой.

Тимошенко является давним поклонником певицы и регулярно поздравляет её с днём рождения.

Во время концерта он подарил Билык цветы и исполнил строчки из её песни «Ты мой».

Впоследствии певица представила ректора зрителям и продолжила выступление, обращаясь к нему во время исполнения композиции. Видео этого момента Тимошенко опубликовал в Instagram с подписью «Вместе навсегда».

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