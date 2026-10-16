Видео: SadSvit и FIЇNKA представили клип «Буревой» в стиле 70-х о Карпатах и свободе

Певец SadSvit (Богдан Розвадовский) и певица FIЇNKA (Ирина Выхованец) выпустили совместную песню «Буревой» в стиле ретро-поп-фанка. Игривая и экспрессивная композиция посвящена любви к Карпатам и свободе, а яркий клип передает атмосферу и эстетику горного края.

Записать совместную композицию предложил 22-летний Богдан, ведь он понял, что вокал Ирины прекрасно впишется в его работу. Музыкантов из Ивано-Франковска объединяет любовь к горам, о которой они и решили спеть. Главная идея трека — свобода и жизнь без ограничений.

«Однажды прекрасным днём я получила запрос от SadSvit: „У меня есть очень хорошая песня, и я думаю, что тебе подошло бы спеть её со мной“. Я послушала демо и не стала тянуть с ответом, потому что было очень классно, саунд прекрасный», — вспомнила FIЇNKA.

«Мне очень нравится, что эта песня вышла в свет, ведь, на мой взгляд, она очень классно описывает общее состояние не только нашего региона, но и, в принципе, нас как украинцев.

@fiinka_official УЖЕ ЗАВТРА SadSvit & FIЇNKA — «Буревой»️ Премьера осени@SadSvit Обязательно посмотрите клип и слушайте на всех музыкальных платформах ❤️ #фиинка #fiinka ♬ оригинальная аудиозапись — FIЇNKA

У нас есть прекрасные горы, прекрасные полонины, которыми, собственно, нужно хвастаться и постоянно о них рассказывать. Я не мог представить никого другого, кроме Иры Фиинки. Мне кажется, у нас получилась замечательная коллаборация», — прокомментировал Богдан.

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