На севере Испании археологи обнаружили укрепленный римский военный лагерь, который использовали во время Кантабрийских войн в I веке до н. э. Рядом также нашли свидетельства масштабного пожара, уничтожившего большую часть доримского поселения кантабров, включая два храма, сообщает Live Science.

Лагерь возле поселения кантабров

Лагерь раскопали в этом году примерно в 500 метрах от поселения железного века, где жили кантабры — группа кельтских племен Кантабрийских гор на территории современной северной Испании. Укрепление состояло из земляного вала шириной около 12 метров, окруженного каменной стеной толщиной примерно 1,5 метра.

Среди хорошо сохранившихся находок есть фрагменты металлического оружия и небольшие железные гвозди для подошв военных сандалий римских солдат. Такие гвозди обеспечивали лучшее сцепление на каменистой и грязной местности. Исследователи считают, что находки свидетельствуют о подготовке римского войска к нападению на общину железного века.

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Версия о преднамеренном поджоге

Кантабры около десяти лет сопротивлялись римскому господству, однако в 19 году до н. э. были покорены войском под командованием императора Августа. Кантабрийские войны завершили местный контроль над этой территорией, после чего Иберийский полуостров перешел под контроль Римской империи.

Соруководитель раскопок, археолог Университета Леона Эдуардо Гонсалес Гомес де Агуэро предположил, что римляне могли намеренно вызвать пожар в поселении во время завоевания. В то же время ученые еще устанавливают хронологию финального нападения и выясняют, было ли поселение разрушено в результате одного события или это происходило постепенно.

Ранее другая исследовательская группа обнаружила 66 римских лагерей в северной Испании. По оценке археологов, новое открытие помогает определить масштаб и расположение римских операций на кантабрийском склоне Леона.

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