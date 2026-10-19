Na północy Hiszpanii archeolodzy odkryli ufortyfikowany rzymski obóz wojskowy, używany podczas wojen kantabryjskich w I wieku p.n.e. W pobliżu znaleziono także ślady wielkiego pożaru, który zniszczył większość przedrzymskiej osady Kantabrów, w tym dwie świątynie, informuje Live Science.

Obóz w pobliżu osady Kantabrów

Obóz odkopano w tym roku około 500 metrów od osady z epoki żelaza, zamieszkanej przez Kantabrów — grupę celtyckich plemion z Gór Kantabryjskich na terenie dzisiejszej północnej Hiszpanii. Umocnienie składało się z ziemnego wału o szerokości około 12 metrów, otoczonego kamiennym murem o grubości około 1,5 metra.

Wśród dobrze zachowanych znalezisk są fragmenty metalowej broni oraz małe żelazne gwoździe do podeszw wojskowych sandałów rzymskich żołnierzy. Takie gwoździe zapewniały lepszą przyczepność na kamienistym i błotnistym terenie. Badacze uważają, że znaleziska świadczą o przygotowaniach rzymskiej armii do ataku na społeczność z epoki żelaza.

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Hipoteza o celowym podpaleniu

Kantabrowie przez około 10 lat stawiali opór rzymskiemu panowaniu, jednak w 19 roku p.n.e. zostali podbici przez wojsko dowodzone przez cesarza Augusta. Wojny kantabryjskie zakończyły lokalną kontrolę nad tym terytorium, po czym Półwysep Iberyjski znalazł się pod kontrolą Imperium Rzymskiego.

Współkierujący wykopaliskami, archeolog Uniwersytetu w León Eduardo González Gómez de Agüero, przypuszcza, że Rzymianie mogli celowo wywołać pożar w osadzie podczas podboju. Jednocześnie naukowcy nadal ustalają chronologię ostatecznego ataku i wyjaśniają, czy osada została zniszczona w wyniku jednego wydarzenia, czy następowało to stopniowo.

Wcześniej inna grupa badawcza odkryła 66 rzymskich obozów w północnej Hiszpanii. Zdaniem archeologów nowe odkrycie pomaga określić skalę i rozmieszczenie rzymskich operacji na kantabryjskim stoku Leónu.

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