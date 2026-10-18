Исследователи пришли к выводу, что Уильям Шекспир был главным автором исторической пьесы «Эдуард III», над которой также работал его современник Кристофер Марло. Компьютерный лингвистический анализ текста указывает на сотрудничество двух драматургов, сообщает The Guardian.

Анализ авторства пьесы

«Эдуард III» был анонимно издан в 1596 году. Ранее исследователи предполагали, что Шекспир написал как минимум несколько сцен. Соавтор нового исследования Рори Локнейн заявил, что компьютерный анализ дает основания считать Шекспира главным автором без обоснованных сомнений.

Локнейн, исследователь раннего Нового времени в Университете Кента и генеральный редактор Oxford Marlowe editorial project, работал вместе с Бреттом Грейтли-Хиршем, профессором ренессансной литературы и текстологии Университета Лидса. Они сравнивали языковые особенности «Эдуарда III» с достоверно установленными произведениями 10 драматургов, работавших с конца 1580-х до середины 1590-х годов.

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Распределение сегментов

В одном из тестов 23 сегмента пьесы, то есть большую ее часть, классифицировали как написанные Шекспиром. Еще девять сегментов отнесли к Марло, автору «Доктора Фауста». Исследователи не приписывали отдельные строки конкретному автору, а анализировали совокупность языковых черт и распространенность слов-маркеров.

Среди таких маркеров названо слово martial, которое часто встречается в пьесах Марло и нетипично для произведений других драматургов. Анализ также связывает с Шекспиром речь в начале 13-й сцены, где французский лагерь пугает внезапное потемнение неба, а с Марло — речь из финальной сцены.

«Эдуард III» не вошел в Первое фолио Шекспира 1623 года. Локнейн редактировал текст для издания New Oxford Shakespeare: Complete Works 2016 года, признавая тогда вероятное авторство Шекспира лишь для нескольких сцен. Новое исследование планируют опубликовать в журнале Shakespeare Quarterly позднее в этом году.

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