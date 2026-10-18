研究人员得出结论称，威廉·莎士比亚是历史剧《爱德华三世》的主要作者，其同时代人克里斯托弗·马洛也参与了该剧创作。对文本进行的计算机语言学分析显示，两位剧作家曾合作创作，据《卫报》报道。

对该剧作者身份的分析

《爱德华三世》于1596年匿名出版。此前，研究人员认为莎士比亚至少创作了其中几场。新研究的共同作者罗里·洛夫南表示，计算机分析有理由认为莎士比亚是主要作者，不存在有根据的疑问。

洛夫南是肯特大学早期现代时期研究人员，也是Oxford Marlowe editorial project的总编辑；他与利兹大学文艺复兴文学和文本学教授布雷特·格雷特利-赫希共同开展研究。他们将《爱德华三世》的语言特征与10位活跃于16世纪80年代末至90年代中期的剧作家的已可靠确认作品进行了比较。

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段落分布

在一项测试中，该剧的23个段落，即大部分内容，被归类为由莎士比亚创作。另外9个段落被归为马洛所作，马洛是《浮士德博士》的作者。研究人员没有将单独的诗行归于某一位具体作者，而是分析了语言特征的整体以及标记词的出现频率。

这类标记词包括martial一词，它经常出现在马洛的戏剧中，而在其他剧作家的作品中并不常见。分析还将第13场开头的一段台词与莎士比亚联系起来：法国军营因天空突然变暗而感到恐惧；而最后一场的一段台词则与马洛有关。

《爱德华三世》没有被收入1623年的莎士比亚第一对开本。洛夫南曾为2016年版《新牛津莎士比亚：全集》编辑该文本，当时只承认莎士比亚对其中几场拥有可能的作者身份。这项新研究计划于今年晚些时候发表在《莎士比亚季刊》上。

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