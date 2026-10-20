В Киеве снимают фильм «За двумя зайцами». 90-е — что известно о фильме

В Киеве стартовали съемки комедии «За двумя зайцами. 90-е». Название отсылает к известному произведению, однако создатели подчеркивают: зрители увидят не пересказ старой истории, а новый сюжет на фоне Киева второй половины 1990-х годов. События фильма будут происходить в 1997 году. В центре истории — мелкий аферист Слава Хвостов, который погряз в долгах. Он должен деньги не только бандитам, но и влиятельному депутату Ивану Ивановичу. Чтобы выбраться из этой ловушки, мужчина решает жениться на богатой наследнице Илоне Сирковой.

Однако у его плана есть одна проблема. Слава уже публично пообещал жениться на Гале. Теперь ему придется как-то выкручиваться, чтобы не упустить шанс решить финансовые проблемы и при этом не разрушить собственные планы. Создатели обещают комедийную историю о деньгах, отношениях и попытках получить всё и сразу. А атмосфера Киева 1997 года станет важной частью сюжета.

Почему это не римейк культовой комедии

Несмотря на знакомое название, новая лента не будет повторять сюжет классического фильма «За двумя зайцами». Речь идет о современном переосмыслении известной истории и самого периода 1990-х годов.

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Андрей Осипов отметил, что над проектом работает большая украинская команда. По его словам, создатели стремятся не просто обратиться к знакомому названию, а предложить зрителям собственную историю. «Эта история — не столько продолжение, сколько современное переосмысление культового фильма «За двумя зайцами» и самих 90-х. Это комедия замечательного режиссера Аркадия Непиталюка, за которой стоит большая украинская команда», — сказал Осипов.

Он также пошутил, что создатели фильма, как и их герои, пытаются достичь сразу двух целей — и в названии, и в работе над картиной. По его мнению, у команды есть все шансы заинтересовать зрителей.

Кто работает над фильмом

Режиссером фильма стал Аркадий Непиталюк. Сценарий написали Людмила Тимошенко и Аркадий Непиталюк. В актерский состав вошли известные украинские артисты. Главные роли и роли второго плана исполнят:

Алексей Гнатковский;

Каролина Мруга;

Елена Хохлаткина;

Римма Зюбина;

Сергей Детюк;

Иван Шаран;

Мария Краснощок;

София Лешишак;

Михаил Матюхин;

Роман Ясиновский;

Александр Ярема;

Леся Самаева;

Елена Узлюк и другие актеры.

Перед началом съемок команда провела традиционный для кино обряд — разбила тарелку с именами участников проекта. Этот обычай символизирует начало работы над фильмом и пожелание успешных съемок.

Фильм снимают, не дожидаясь финансирования

По словам Андрея Осипова, проект стал победителем нынешней программы «Тысячевесна» и приступил к работе, не дожидаясь финансирования. Он подчеркнул, что создание украинского кино во время полномасштабной войны требует значительных усилий от всей команды. Речь идет не только о творческой работе, но и о поиске решений в сложных условиях, организации съемочного процесса и выдержке.

«Любой фильм, снятый во время войны, — это сложная совместная работа, требующая настоящего мужества, потрясающей изобретательности и немалой выдержки», — отметил глава Госкино. Осипов также заверил, что Министерство культуры и Государственное агентство Украины по вопросам кино будут поддерживать команду во время производства фильма и его последующего выхода в прокат.

Когда ждать премьеру

Пока точные даты завершения съемок и премьеры фильма «За двумя зайцами. 90-е» не объявлялись. Также пока не сообщается, когда картина выйдет в украинский кинопрокат.

Известно, что зрителям покажут отдельную историю, действие которой происходит в Киеве в 1997 году. В ней соединится комедийный сюжет об аферисте, пытающемся избавиться от долгов, и переосмысление атмосферы 1990-х. Когда появится больше информации о фильме, в частности о дате премьеры, сообщим дополнительно.