Исследователи предположили, что загадочный манускрипт Войнича могли неправильно переплести еще в XV веке, из-за чего его страницы сейчас расположены не в первоначальном порядке. Такой вывод представили Лиза Фейгин Дэвис и Колин Лейфилд в исследовании, опубликованном в журнале Digital Medievalist, сообщает Live Science.

Особенности структуры рукописи

Манускрипт Войнича — средневековый кодекс на пергаменте, датированном началом XV века. Его 240 страниц содержат около 38 тысяч слов, написанных уникальным письмом, которое называют «войничезе», а также иллюстрации людей, растений и астрологических символов. Текст до сих пор не удалось расшифровать. С 1969 года рукопись хранится в Библиотеке редких книг Бейнеке Йельского университета.

Дэвис, изучавшая количество переписчиков документа, обратила внимание на особенности почерка и композиции страниц. По ее наблюдениям, отдельные изображения прерываются на одном листе и продолжаются на другом, хотя между ними в современном переплете находится много страниц.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Анализ текстовых блоков

Авторы работы предположили, что рукопись изначально могла представлять собой набор отдельных сложенных вдвое листов пергамента. В отличие от обычных средневековых книг, эти бифолии могли не предназначаться для сшивания в тетради или книгу. По мнению исследователей, человек, не способный прочитать текст, позднее мог неправильно скомпоновать и переплести листы.

Лейфилд применил метод латентно-семантического анализа для поиска скрытых закономерностей в тексте с небольшим объемом данных. Результаты показали, что некоторые страницы имеют низкое сходство между собой, тогда как другие группы страниц, вероятно, должны были читаться вместе. Исследователи также планируют сравнить пятна от воды на полях листов: по словам Дэвис, их несимметричность между соседними страницами дополнительно согласуется с версией о неправильном переплете.

Гипотеза не дает расшифровки манускрипта, однако, по словам исследователей, может потребовать пересмотра предыдущих работ, исходивших из предположения о правильной последовательности страниц.

Читай нас в