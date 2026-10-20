研究人员提出，神秘的伏尼契手稿可能早在15世纪就被错误装订，因此其页面如今并未按最初的顺序排列。丽莎·费金·戴维斯和科林·莱菲尔德在发表于《Digital Medievalist》期刊的一项研究中提出了这一结论，Live Science报道。

手稿结构的特点

伏尼契手稿是一部中世纪羊皮纸抄本，其羊皮纸可追溯至15世纪初。其240页包含约3.8万个词，以一种被称为“伏尼契文”的独特文字写成，并配有关于人物、植物和占星符号的插图。该文本至今仍未被破译。自1969年以来，这部手稿一直收藏于耶鲁大学拜内克珍本与手稿图书馆。

研究过该文献抄写员数量的戴维斯注意到笔迹和页面构成的特点。根据她的观察，一些图像在一张纸叶上中断、在另一张纸叶上延续，尽管在现有装订中，两者之间相隔许多页面。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

文本块分析

研究作者认为，这部手稿最初可能是一组单独对折的羊皮纸张。与普通的中世纪书籍不同，这些对开页可能并非用于缝制成书帖或书籍。研究人员认为，一名无法阅读文本的人后来可能错误地编排并装订了这些纸张。

莱菲尔德采用潜在语义分析方法，在数据量较小的文本中寻找隐藏规律。结果显示，一些页面彼此之间的相似性较低，而另一些页面组可能原本应当连在一起阅读。研究人员还计划比较纸叶边缘的水渍：戴维斯称，相邻页面之间水渍的不对称性也进一步符合错误装订的说法。

这一假设并未提供对该手稿的破译，但研究人员表示，它可能需要重新审视此前那些以页面顺序正确为前提的研究。

关注我们在