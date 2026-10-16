Пять украинских фильмов вошли в шорт-лист Европейской кинопремии-2027

Европейская киноакадемия включила пять украинских фильмов в шорт-листы 39-й Европейской кинопремии (European Film Awards). В следующий этап отбора прошли один полнометражный художественный фильм, один полнометражный документальный фильм и три короткометражные работы.

В шорт-лист игровых полнометражных фильмов (Fiction Shortlist) вошла картина «За Победу!» (To the Victory!) режиссера Валентина Васяновича, созданная в копродукции Украины и Литвы.

В короткий список документальных полнометражных фильмов (Documentary Shortlist) вошла картина «Следы» (Traces), режиссерами которой являются Алиса Коваленко и Марися Никитюк. Фильм снят в сотрудничестве Украины и Польши.

Украинские фильмы также вошли в короткий список короткометражных фильмов (Short Film Shortlist). В этой категории представлены:

«Пасхальный день» (Easter Day) — режиссёр Николай Засеев. Страны производства: Франция и Украина.

«Открытый мир» (Homecoming) — режиссёры Ярема Малащук и Роман Химей. Страна производства: Украина.

«Киевский торт» (Kyiv Cake) — режиссер Никита Лысков. Страны производства: Эстония и Украина.

Всего в шорт-листы полнометражного кино в этом году вошли 68 фильмов из 40 европейских стран. Среди них — 45 игровых, 15 документальных и восемь анимационных картин.

Впереди участников ждет следующий этап отбора. Номинации на European Film Awards 2027 объявят в ноябре, а 39-я церемония вручения Европейской кинопремии состоится 16 января 2027 года в Афинах, Греция.

В Украинской киноакадемии подчеркнули важность присутствия украинских работ в европейском кинематографическом пространстве.

«Украинское кино по-прежнему является неотъемлемой частью европейского кинематографического пространства, представляя различные жанры, художественные подходы и авторские голоса», — отметили в Киноакадемии.

Попадание пяти украинских фильмов в шорт-листы European Film Awards — это очередная возможность для украинских режиссеров представить свои работы европейской аудитории. При этом окончательный список номинантов станет известен после следующего этапа отбора.

Об этом сообщила Украинская киноакадемия в Facebook.

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