Злата Огневич рассказала о восстановлении в барокамере после ночных обстрелов

40-летняя украинская певица Злата Огневич поделилась в своих сторис способом восстановления сил и здоровья после очередной бессонной ночи, вызванной российскими обстрелами баллистическими ракетами.

Исполнительница опубликовала кадры из барокамеры японского производства, отметив, что использует это устройство для сна и отдыха. По словам Огневич, подача кислорода под давлением запускает в организме процессы детокса, омолаживает, оздоравливает и насыщает клетки кислородом, что является популярной практикой, в частности, среди спортсменов. «Делюсь ещё одним секретом, как сохранять своё здоровье в пределах некой нормы... Лечу в стратосферу за здоровьем!», — отметила артистка.

Источник: Instagram-страница Златы Огневич.

Ранее украинская певица Злата Огневич прокомментировала слухи о конфликтах с Тиной Кароль.

Злата Огневич и лидер группы «Антитила» Тарас Тополя получили звание заслуженных артистов Украины по случаю 35-й годовщины Независимости. Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал 21 августа, отметив также других деятелей украинской культуры.

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