Злата Огнєвіч розповіла про відновлення у барокамері після нічних обстрілів

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40-річна українська співачка Злата Огнєвіч поділилася у своїх сторіс способом відновлення сил та здоров'я після чергової безсонної ночі, спричиненої російськими обстрілами балістикою.

Виконавиця опублікувала кадри з барокамери японського виробництва, зазначивши, що використовує цей пристрій для сну та відпочинку. За словами Огнєвіч, подача кисню під тиском запускає в організмі процеси детоксу, омолоджує, оздоровлює та насичує клітини киснем, що є популярною практикою зокрема серед спортсменів. «Ділюся ще одним секретом, як зберігати своє здоров'я в межах якоїсь норми... Лечу в стратосферу за здоров'ям!», — зазначила артистка.

Джерело: Instagram-сторінка Злати Огнєвіч.

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