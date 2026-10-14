Ольга Харлан показала первую прическу своей 4-месячной дочери

Украинская фехтовальщица и олимпийская чемпионка Ольга Харлан порадовала пользователей сети новыми снимками своей дочери Арианны, которой 14 октября исполнилось четыре месяца.

Харлан показала первую прическу малышки — волоски девочки уже позволяют заплетать их в маленькие хвостики.

«Сегодня Ари — 4 месяца. Эти хвостики — это всё», — написала спортсменка.

Ольга Харлан воспитывает дочь вместе с мужем, итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле.

Источник: Instagram Ольги Харлан

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