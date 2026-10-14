Ольга Харлан показала першу зачіску 4-місячної донечки

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Українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан замилувала мережу новими кадрами своєї донечки Аріанни, якій 14 жовтня виповнилося чотири місяці.

Харлан показала першу зачіску малечі — волоссячко дівчинки вже дозволяє заплітати його в маленькі хвостики.

«Сьогодні Арі — 4 місяці. Ці хвости — то всьо», — написала спортсменка.

Ольга Харлан виховує донечку разом із чоловіком, італійським фехтувальником Луїджі Самеле.

Джерело: Instagram Ольги Харлан

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