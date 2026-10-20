Chiny opublikowały pierwszy specjalistyczny 15. plan pięcioletni ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego, zaplanowany na lata 2026–2030. Poinformował o tym ECNS po wtorkowej konferencji prasowej.

Cele dokumentu

Według źródła plan ma sprzyjać systemowemu zachowaniu chińskiego dziedzictwa kulturowego. Jednym z jego zadań jest wzmocnienie zarządzania w tej dziedzinie poprzez zwiększenie zdolności i skuteczności działań ochronnych.

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O dokumencie poinformował przedstawiciel władz podczas konferencji prasowej Biura Informacyjnego Rady Państwa ChRL. Według niego plan przewiduje kompleksowe podejście do ochrony dziedzictwa kulturowego.

Regulacje prawne i inwentaryzacja

Takie podejście ma opierać się na ustawach i aktach normatywnych, a także na badaniach i inwentaryzacji zasobów dziedzictwa kulturowego. Dokument przewiduje również inicjatywy na rzecz zachowania i popularyzacji tradycyjnej kultury Chin.

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