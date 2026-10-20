Китай обнародовал первый специализированный 15-й пятилетний план по защите и сохранению культурного наследия, рассчитанный на 2026–2030 годы. Об этом сообщило ECNS по итогам пресс-конференции, состоявшейся во вторник.

Цели документа

По данным источника, план призван способствовать системному сохранению культурного наследия Китая. Одной из его задач является усиление управления в этой сфере за счет повышения потенциала и эффективности мер по защите.

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О документе сообщил представитель властей во время пресс-конференции в Канцелярии Государственного совета КНР. По его словам, план предусматривает комплексный подход к охране культурного наследия.

Правовое регулирование и учет

Такой подход должен опираться на законы и нормативные акты, а также на обследования и инвентаризацию ресурсов культурного наследия. Документ также предусматривает инициативы по сохранению и популяризации традиционной культуры Китая.

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