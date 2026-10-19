Обнародованы подробности выступления украинки Эрики Колесниченко на «Детском Евровидении»

Представительница Украины на Детском «Евровидении» 2026, 11-летняя Эрика Колесниченко из Белой Церкви, провела первую репетицию на сцене в мальтийском Та'Кали. На конкурсе певица выступит с песней Not a Lullaby под одиннадцатым номером.

В сентябре исполнительница одержала победу в национальном отборе, заняв первое место по итогам суммарного голосования зрителей и жюри. Концепцию сценического номера разработали режиссёры Леся Подолянко и Илья Осядлый. Постановка предусматривает трансформацию артистки непосредственно во время выступления, а балет будет выполнять роль «живой декорации» в закрытых костюмах без демонстрации лиц. Костюм для выступления создал дизайнер Александр Греков.

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Источник: Junior Eurovision.

Украину на Детском Евровидении-2026 будет представлять 11-летняя Эрика Колесниченко из Белой Церкви. Юная певица победила в национальном отборе и уже 24 октября выступит на конкурсе на Мальте.

Чехия не будет участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение-2027». Чешское телевидение также не будет транслировать музыкальное шоу. Чешский вещатель объяснил причины решения отказаться от участия в конкурсе.

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