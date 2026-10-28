在西班牙，托莱多附近乌尔达和洛斯耶贝内斯两座城镇之间的一段线路上，两列高速列车相撞，造成至少64人死亡。据《独立报》报道，事故发生在一段被田野环绕的平坦铁轨上。撞击导致两列列车的数节车厢脱轨，至少三节车厢从路堤上坠落。

事故的初步版本

一名了解灾难情况的人士称，Iryo运营的一列高速列车因信号系统故障在托莱多附近被叫停。该人士表示，这是根据铁路基础设施管理方ADIF的指令进行的。

随后，另一列由Renfe运营的高速列车高速撞上了这列停驶的列车。碰撞导致两列列车的数节车厢脱轨。Iryo和Renfe没有立即回应置评请求。

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救援行动与线路状况

救援人员继续检查残骸，搜寻遇难者。现场有数百辆救护车、灵车和直升机。疏散的乘客正经由公路离开事故区域，志愿者为他们提供饮用水。

马德里—安达卢西亚高速铁路线路已暂停运行。在此次事故发生九个月前，同一线路上同样两家运营商的列车相撞造成46人死亡。

一名熟悉此次灾难初步调查数据的消息人士告诉路透社，现场专家发现铁轨段之间的接头存在磨损。根据初步说法，有缺陷的接头形成了一条缝隙，该缝隙在列车运行时不断扩大。

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