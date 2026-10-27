Явка на выборах в Кнессет составила 74,3% — это самый высокий показатель за 38 лет

По состоянию на 20:00 явка на выборах в Кнессет 26-го созыва в Израиле составила 74,3 %. Это самый высокий показатель за последние 38 лет на данный момент голосования, хотя рекорд 1988 года пока остается непревзойденным. Число избирателей, пришедших на участки, примерно на 12% превышает показатель предыдущих выборов.

Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центральной избирательной комиссии Израиля Дин Ливне. По его данным, по состоянию на 20:00 проголосовали 74,3% избирателей. Это заметно больше, чем на предыдущих выборах в Кнессет в 2022 году. Тогда к этому же времени явка составляла 66,3%.

Показатель 2026 года также превысил результат 1973 года, когда к 20:00 на избирательные участки пришли 73,4% избирателей. В то же время абсолютный рекорд за это время суток остается за выборами 1988 года. Тогда проголосовали 75,6% избирателей — на 1,3 процентных пункта больше, чем в этом году. Таким образом, нынешняя явка стала самой высокой за последние 38 лет, если сравнивать показатели по состоянию на 20:00. В то же время окончательные данные ещё могут измениться после завершения голосования и подсчёта бюллетеней.

Число избирателей выросло примерно на 12%

Дин Ливне также сообщил, что абсолютное количество проголосовавших примерно на 12% превысило показатель предыдущих выборов. Высокая явка свидетельствует об активном участии граждан в голосовании. Однако сама по себе она не позволяет определить, какие партии или кандидаты получат наибольшую поддержку. Для этого нужно дождаться результатов подсчета голосов.

Когда объявят первые результаты

На большинстве избирательных участков голосование должно завершиться в 22:00. После закрытия участков израильские телеканалы обнародуют результаты экзит-полов. Экзит-полы — это опрос избирателей после голосования. Они помогают предварительно оценить результаты выборов, но не являются официальным подсчетом голосов. Окончательные результаты Центральная избирательная комиссия объявит после обработки бюллетеней.

Итак, по состоянию на 20:00 явка на выборах в Кнессет составила 74,3%. Этот показатель превысил результаты 2022-го и 1973 года, но остался ниже уровня 1988-го, когда за два часа до завершения голосования проголосовали 75,6% избирателей. Об этом сообщает newsru.co.il.

По состоянию на 14:00 по местному времени на парламентских выборах в Израиле проголосовали 44,9% избирателей. Это самый высокий показатель за этот период с 1973 года, когда начали вести соответствующую статистику.

На избирательных участках в Израиле 27 октября во время выборов в 26-й Кнессет образовались длинные очереди. В частности, о длительном ожидании сообщали в небольших населенных пунктах вблизи границы с сектором Газа. Человек, обозначенный инициалом A., рассказал, что покинул участок после 45 минут ожидания и решил вернуться вечером.

В Израиле Ассоциация гражданских прав (ACRI) заявила о возможных препятствиях для голосования на участках в арабских общинах во время выборов 27 октября. Организация обратилась к председателю Центральной избирательной комиссии, судье Ноаму Сольбергу, с призывом срочно направить инспекторов на избирательные участки.

В Израиле связанная с протестным движением «Сеть поддержки задержанных» распространила обращение к гражданам, прилетающим из-за границы для участия в выборах. Им посоветовали сохранить номера специальной экстренной горячей линии, распечатать их и положить в паспорт на случай, если полиция изъмет телефоны.

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