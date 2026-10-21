Węgierska firma MOL wykupi rosyjski udział w serbskiej spółce NIS

Węgierski koncern energetyczny MOL uzgodnił nabycie rosyjskiego udziału w serbskiej spółce energetycznej NIS. O zawarciu umowy poinformował pierwszy wicepremier Serbii, Sinisha Mali.

Strona rosyjska – „Gazprom Neft” i „Gazprom” – posiada łącznie 56,1% udziałów w spółce. Właśnie ten pakiet zamierza nabyć MOL.

Umowa została podpisana. Jako państwo przygotowaliśmy również umowę akcjonariuszy ze stroną węgierską. Pozostało tylko uzyskać zgodę właściwych komisji antymonopolowych — zaznaczył Mali.

Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w najbliższym czasie.

Udział rządu Serbii w NIS również wzrośnie — z 30% do 35%. Władze serbskie zawarły już odpowiednią pisemną umowę z węgierskimi partnerami.

NIS, operator jedynej serbskiej rafinerii ropy naftowej w Panczewie, został objęty sankcjami USA w styczniu 2025 roku. Wówczas od „Gazprom Neft” i „Gazpromu” zażądano wycofania się ze składu akcjonariuszy spółki.

Sankcje weszły w życie w październiku 2025 roku. Ministerstwo Finansów USA wielokrotnie wydawało specjalne licencje, które zezwalały na poszczególne transakcje z NIS oraz negocjacje dotyczące jej sprzedaży. Ostatnia taka licencja ma wygasnąć 30 października.

Źródło: Politica.

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