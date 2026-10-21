Угорська MOL викупить російську частку в сербській компанії NIS

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Угорський енергетичний концерн MOL домовився про придбання російської частки в сербській енергетичній компанії NIS. Про укладення угоди повідомив перший віцепрем’єр-міністр Сербії Синиша Малі.

Російській стороні — “Газпром нафті” та “Газпрому” — належать загалом 56,1% компанії. Саме цю частку планує придбати MOL.

Контракт підписано. Ми як держава також підготували акціонерну угоду з угорською стороною. Залишилося лише отримати згоду компетентних антимонопольних комісій, — зазначив Малі.

Очікується, що угоду завершать найближчим часом.

Частка уряду Сербії в NIS також зросте — з 30% до 35%. Відповідну письмову угоду сербська влада вже уклала з угорськими партнерами.

NIS, оператор єдиного нафтопереробного заводу Сербії в Панчево, потрапила під санкції США в січні 2025 року. Тоді від “Газпром нафти” та “Газпрому” вимагали вийти зі складу акціонерів компанії.

Санкції набули чинності в жовтні 2025 року. Міністерство фінансів США неодноразово видавало спеціальні ліцензії, які дозволяли окремі операції з NIS та переговори про її продаж. Остання така ліцензія має завершитися 30 жовтня.

Джерело: Politica.

MOL прийняла українську нафту після російського удару по «Дружбі».

Нагадаємо, Угорщина заборонила в’їзд командиру ЗСУ, який відповідає за удари по нафтопроводу «Дружба».

Також Орбан пригрозив Зеленському «наслідками» після удару по нафтопроводу «Дружба».

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