Греція пропонує оголосити глобальне морське перемир’я через атаки на судна – Reuters

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Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс 29 жовтня закликав оголосити всесвітнє морське перемир'я на тлі дедалі частіших атак на торгові судна, зокрема у Чорному морі.

Грецький прем'єр наголосив, що напади на цивільні торгові судна є абсолютно неприпустимими й ставлять під загрозу міжнародну торгівлю та безпеку. За його словами, торгові судна повинні мати можливість безпечно та вільно плавати навіть у періоди конфліктів.

Він підкреслив, що обмеження свободи судноплавства призводять до зростання транспортних і страхових витрат, створюють невизначеність на світових ринках і, зрештою, підвищують ціни для споживачів.

Джерело: Reuters.

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