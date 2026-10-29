Grecja proponuje ogłoszenie globalnego rozejmu morskiego w związku z atakami na statki – Reuters

29 października premier Grecji Kyriakos Mitsotakis wezwał do ogłoszenia światowego rozejmu morskiego w obliczu coraz częstszych ataków na statki handlowe, zwłaszcza na Morzu Czarnym.

Grecki premier podkreślił, że ataki na cywilne statki handlowe są całkowicie niedopuszczalne i zagrażają międzynarodowemu handlowi oraz bezpieczeństwu. Według niego statki handlowe powinny mieć możliwość bezpiecznego i swobodnego poruszania się nawet w okresach konfliktów.

Podkreślił, że ograniczenia swobody żeglugi prowadzą do wzrostu kosztów transportu i ubezpieczeń, powodują niepewność na rynkach światowych, a ostatecznie powodują wzrost cen dla konsumentów.

Źródło: Reuters.

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