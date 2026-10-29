Litwa wprowadzi powszechny pobór do wojska od 2032 roku — Interia

Litwa planuje wprowadzić powszechny pobór do służby wojskowej od 2032 roku. Poinformował o tym prezydent kraju Gitanas Nausėda po tym, jak Państwowa Rada Obrony w czwartek zatwierdziła Litewski Model Powszechnej Obrony.

Pobór dla mężczyzn i dobrowolna służba dla kobiet

Według Interii, po wprowadzeniu nowego systemu każdego roku do służby będzie powoływanych około 7,5 tysiąca młodych mężczyzn. Dla kobiet służba wojskowa pozostanie dobrowolna.

Obecnie na Litwie obowiązuje pobór selektywny: każdego roku około 5 tysięcy mężczyzn w wieku od 18 do 22 lat przechodzi różne formy szkolenia. Nowy model przewiduje przejście do szerszego systemu uzupełniania wojska.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zmiany w systemie obrony

Litewski Model Powszechnej Obrony przewiduje również utworzenie nowej instytucji, która będzie koordynować obronę cywilną i zapewniać ciągłość działania służb. Będzie ona współpracować z organami samorządu lokalnego i wojskiem.

Dokument ustanawia nowy podział obowiązków między organami państwowymi i przewiduje opracowanie jednolitych zasad działania w razie kryzysu lub wojny. Władze mają wdrożyć niezbędne zmiany legislacyjne do 2027 roku. Osobno strategia przewiduje zaangażowanie litewskiego biznesu w utrzymanie działania infrastruktury i dostaw, a także w tworzenie zapasów na wypadek kryzysu lub wojny.

Według wyników sondażu przeprowadzonego w sierpniu powszechny pobór poparło 76,3% mieszkańców Litwy. Ponad połowa respondentów uważa, że program należy uruchomić natychmiast.

Czytaj nas na