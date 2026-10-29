立陶宛将从2032年起实行全民征兵制——Interia

立陶宛计划从2032年起实行全民兵役征召制度。该国总统吉塔纳斯·瑙塞达在国家国防委员会于周四批准《立陶宛全民防御模式》后宣布了这一消息。

男性征兵，女性自愿服役

据Interia报道，新制度实施后，每年将征召约7500名年轻男性服役。女性服兵役仍将是自愿的。

目前，立陶宛实行选择性征兵：每年约有5000名18至22岁的男性接受不同形式的训练。新模式 предусматривает переход к более широкой системе комплектования армии.

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国防体系的变化

立陶宛全民防御模式还 предусматривает создание нового учреждения, которое будет координировать гражданскую оборону и обеспечивать непрерывность работы служб. Оно будет взаимодействовать с органами местного самоуправления и военными.

该文件规定了国家机关之间新的职责划分，并 предусматривает разработку единых правил действий в случае кризиса или войны. 当局必须在2027年前落实必要的立法修改。此外，该战略 предусматривает привлечение литовского бизнеса к поддержанию работы инфраструктуры и поставок, а также к формированию запасов на случай кризиса или войны.

根据8月进行的一项调查结果，76.3%的立陶宛居民支持全民征兵制。超过半数受访者认为，该计划应立即启动。

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