Литовская полиция заявила о связи между попытками поджогов инфраструктуры Starlink в Польше, Литве и Болгарии. По данным RMF24, следователи считают, что за этими случаями может стоять одна диверсионная группа. К такому выводу пришли в ходе расследования попытки поджога спутниковых антенн в Вильнюсе.

Расследование в Вильнюсе

Литовские правоохранители установили личности двух человек, которые в середине октября пытались поджечь телекоммуникационную инфраструктуру в Вильнюсе. По информации следствия, эти же лица также подозреваются в поджоге оборудования в Болгарии.

Их уже задержали: один из задержанных имеет турецкое гражданство, другой — сербское. Литовские власти считают, что группа действовала по заказу служб Российской Федерации, государства-агрессора. Польша, Литва и Болгария сотрудничают в расследовании этих инцидентов.

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Пожар на станции в Польше

Вечером 23 сентября произошел пожар на наземной станции Starlink в Воля-Кробовской Груецкого повята Мазовецкого воеводства Польши. Через два дня прокурор мазовецкого отдела Национальной прокуратуры Польши начал расследование по факту акта саботажа и преступления террористического характера в интересах иностранной разведки.

RMF24 сообщает, что подозреваемыми в поджоге польской станции являются лица турецкой национальности, проживающие в Германии. Иностранцев задержали на основании выданного Польшей Европейского ордера на арест. В случае передачи польской стороне они должны отвечать за диверсию в интересах иностранной разведки.

По неофициальным данным репортера RMF FM, через несколько часов после поджога базы Starlink польский полицейский патруль установил личности двух граждан Турции недалеко от станции и позволил им уйти. На тот момент у правоохранителей еще не было достаточных оснований считать пожар диверсией, а записи камер наблюдения только начали анализировать.

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