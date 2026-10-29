立陶宛警方表示，波兰、立陶宛和保加利亚针对星链基础设施的纵火未遂事件之间存在关联。据RMF24报道，调查人员认为，这些事件背后可能是同一个破坏小组。在调查维尔纽斯卫星天线纵火未遂案时，调查人员得出了这一结论。

维尔纽斯的调查

立陶宛执法人员确认了两名人员的身份，他们于10月中旬试图纵火焚烧维尔纽斯的电信基础设施。根据调查信息，同样的两人还涉嫌在保加利亚纵火焚烧设备。

两人已被拘留：其中一人持有土耳其国籍，另一人持有塞尔维亚国籍。立陶宛当局认为，该组织是受俄罗斯联邦这一侵略国的情报部门指使行事。波兰、立陶宛和保加利亚正在合作调查这些事件。

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波兰一座站点发生火灾

9月23日晚，波兰马佐夫舍省格鲁耶茨县沃拉-克罗博夫斯卡的一座星链地面站发生火灾。两天后，波兰国家检察院马佐夫舍分部的一名检察官就为外国情报机构利益实施的破坏行为和具有恐怖主义性质的犯罪展开调查。

RMF24报道称，涉嫌纵火焚烧波兰站点的是居住在德国的土耳其民族人士。这些外国人依据波兰签发的欧洲逮捕令被拘留。若被移交波兰方面，他们将因在外国情报机构利益下实施破坏活动而被追究责任。

据RMF FM记者的非官方消息，星链基地被纵火数小时后，波兰警方巡逻队在站点附近确认了两名土耳其公民的身份，并允许他们离开。当时，执法人员尚无充分理由认定火灾是破坏行为，监控摄像头的录像也才刚开始分析。

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