Литовська поліція пов’язала спроби підпалів Starlink у трьох країнах — RMF24

Литовська поліція заявила про зв’язок між спробами підпалів інфраструктури Starlink у Польщі, Литві та Болгарії. За даними RMF24, слідчі вважають, що за цими випадками може стояти одна диверсійна група. Такого висновку дійшли під час розслідування спроби підпалу супутникових антен у Вільнюсі.

Розслідування у Вільнюсі

Литовські правоохоронці встановили особи двох людей, які в середині жовтня намагалися підпалити телекомунікаційну інфраструктуру у Вільнюсі. За інформацією слідства, цих самих осіб також підозрюють у підпалі обладнання в Болгарії.

Їх уже затримали: один із затриманих має турецьке громадянство, інший — сербське. Литовська влада вважає, що група діяла на замовлення служб Російської Федерації, держави-агресора. Польща, Литва та Болгарія співпрацюють у розслідуванні цих інцидентів.

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Пожежа на станції у Польщі

Увечері 23 вересня сталася пожежа на наземній станції Starlink у Воля-Кробовській Груєцького повіту Мазовецького воєводства Польщі. Через два дні прокурор мазовецького відділу Національної прокуратури Польщі розпочав розслідування щодо акту саботажу та злочину терористичного характеру в інтересах іноземної розвідки.

RMF24 повідомляє, що підозрюваними у підпалі польської станції є особи турецької національності, які проживають у Німеччині. Іноземців затримали на підставі виданого Польщею Європейського ордера на арешт. У разі передачі польській стороні вони мають відповідати за диверсію в інтересах іноземної розвідки.

За неофіційними даними репортера RMF FM, через кілька годин після підпалу бази Starlink польський поліцейський патруль встановив особи двох громадян Туреччини неподалік від станції та дозволив їм піти. На той момент правоохоронці ще не мали достатніх підстав вважати пожежу диверсією, а записи камер спостереження лише почали аналізувати.

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