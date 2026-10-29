五角大楼正在考虑一起可能的网络攻击，此前8月底美国军事基地内至少六家商店的冷冻柜发生故障。事件导致食品变质，据Interia报道，该媒体援引路透社及该通讯社四名知情消息人士的话称。

温度可能被故意调高

据路透社报道，至少有一起事件中，设备并非只是发生故障：制冷装置的温度可能在夜间被故意调高。次日早晨，那里发现了解冻或变质的食品。该通讯社援引了对社交媒体帖子和军事基地网站信息的分析。

媒体还报道称，一些冷冻柜内的温度升至50摄氏度，部分地点因此引发火灾。路透社无法确定美国调查目前处于哪个阶段，也无法确认调查人员是否已就事件原因或可能的责任人得出结论。

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与法国调查人员合作

五角大楼表示，一个隶属于美国网络司令部的部门正与其他政府机构及执法部门密切合作。美国陆军刑事调查部门表示，其负责打击网络犯罪的现场部门已参与此项工作，并正与法国执法机构协作，以查明欧洲制冷系统故障的原因。

在法国，近期的一次网络攻击影响了350多家超市的冷却系统。攻击者获得了对冷冻柜温度设置的控制权。丹麦公司Danfoss表示，许多受影响系统使用了其控制器，相当大一部分设备已经过时或运行着非最新的软件。目前尚不清楚美国军事基地商店是否使用了Danfoss控制器。

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